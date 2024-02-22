В Маріуполі пролунала серія вибухів: окупанти задіяли вертольоти та ППО

У Маріуполі 22 лютого пролунала серія вибухів. Російські війська підняли в небо гелікоптери і включили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріуполь. Серія вибухів, десь на північному заході від міста", - розповів він.

В Кальміуському районі фіксуємо роботу ворожої ППО, пуск мінімум трьох ракет.

"Одночасно пройшли гвинтокрили в бік Волновахи", - додав Андрющенко.

Окупанти задіяли гелікоптери та ППО після серії вибухів 22 лютого (t.me/andriyshTime)

Вибухи у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області, розташований на березі Азовського моря, під час масштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. При цьому в місті постійно гримлять вибухи, які стають наслідком "прильотів" по місцях базування окупантів.

Зокрема, вибухи у Маріуполі лунали і 21 лютого. Щоправда, причиною, на жаль, стали не "бавовни". Крім того, 19 лютого у Маріуполі пролунали вибухи. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про падіння літака. Пізніше командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив інцидент, розповівши, що ЗСУ збили ще два російські літаки на сході. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ці літаки здійснювали удари КАБами по позиціях українських сил.