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В Мариуполе прозвучала серия взрывов: оккупанты задействовали вертолеты и ПВО

Мариуполь, Четверг 22 февраля 2024 14:54
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В Мариуполе прозвучала серия взрывов: оккупанты задействовали вертолеты и ПВО Фото: оккупанты задействовали вертолеты и ПВО после серии взрывов 22 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Мариуполе 22 февраля прогремела серия взрывов. Российские войска подняли в небо вертолеты и включили ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариуполь. Серия взрывов, где-то северо-западнее города", - рассказал он.

В Кальмиусском районе фиксируем работу вражеской ПВО, пуск минимум трех ракет.

"Одновременно прошли вертолеты в сторону Волновахи", - добавил Андрющенко.

В Мариуполе прозвучала серия взрывов: оккупанты задействовали вертолеты и ПВО

Оккупанты задействовали вертолеты и ПВО после серии взрывов 22 февраля (t.me/andriyshTime)

Взрывы в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области, расположенный на берегу Азовского моря, во время масштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. При этом, в городе постоянно гремят взрывы, которые становятся следствием "прилетов" по местам базирования оккупантов.

В частности, взрывы в Мариуполе гремели и 21 февраля. Правда, причиной, к сожалению, стали не "хлопки". Кроме того, 19 февраля в Мариуполе прогремели взрывы. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о падении самолета. Позже командующий Воздушных сил Николай Олещук подтвердил инцидент, рассказав, что ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, эти самолеты осуществляли удары КАБами по позициях украинских сил.

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Мариуполь Взрывы
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