В Маріуполі прогриміли вибухи, уражено пункт керування росіян
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунала низка вибухів. Попередньо відпрацювала ППО росіян, але є приліт по пункту керування загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
"Маріуполь. Три вибухи над ММК ім. Ілліча. Чим цього разу збивало ППО - встановлюємо. Попередньо щонайменше один пропущений по пункту керування росіян. Деталі - згодом", - йдеться у повідомленні.
Згодом Андрющенко уточив, що російське ППО вдарило по керівництву одного з батальйонів і опублікував мапу з місцем прильоту на території комбінату ім. Ілліча.
Ситуація в Маріуполі
Днями партизани зафіксували збільшення кількості російських військових в окупованому Маріуполі.
Також у місті росіяни можуть почати мобілізувати чоловіків. Ватажок терористичної організації "ДНР" Денис Пушилін видав указ про призов.
Крім того, в Маріуполі фіксують масові випадки захворювання на холеру.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.