В Маріуполі приліт по складу боєкомплектів росіян, - міськрада

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.

"Прямо зараз приліт по БК окупантів в районі морського порту. Гарні новини продовжуються", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Маріуполі, сьогодні 22 лютого, під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Пізніше вибухи також було чутно районі дачних поселень перед Талаковською.

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