В Мариуполе прилет по складу боекомплектов россиян, - горсовет

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

"Прямо сейчас прилет по БК окупантов в районе морского порта. Хорошие новости продолжаются", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Мариуполе, сегодня 22 февраля, во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов. Позже взрывы также были слышны в районе дачных поселений перед Талаковской.

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