В Мариуполе прилет по складу боекомплектов россиян, - горсовет

В Мариуполе раздался взрыв. Прилет зафиксирован в районе морского порта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.
"Прямо сейчас прилет по БК окупантов в районе морского порта. Хорошие новости продолжаются", - пишет пресс-служба.
Информацию о прилете также подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Порт 18 причал состав 3 - прилет подтверждаем", - уточняет Андрющенко.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Мариуполе, сегодня 22 февраля, во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов. Позже взрывы также были слышны в районе дачных поселений перед Талаковской.
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