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В Маріуполі помітили конвой "гуманітарної місії" з прапорами Вірменії та Дагестану

Фото: в Маріуполі помітили конвой "гуманітарної місії" (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 19 березня, в Маріуполі помітили авто "гуманітарної місії" з прапорами Вірменії та Дагестану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"В бік Ілліча зафіксовано колону з чотирьох тентованих вантажівок з прапорами Вірменії, Дагестану з надписом "Гуманітарна місія", - заявив Андрющенко.

За його словами, авто їхало в супроводі конвою легкових авто з проблисковими маяками та прапорами "народного фронту" - політично-терористичної організації бойовиків ДНР.

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти заявляли про нібито про візит Путіна до Маріуполя.

Своєю чергою ЗМІ з'ясували імена людей, які зустрічали диктатора.

У Резнікова висміяли нічний візит Путіна в Маріуполь, зауваживши, що цей вчинок личить злодіям.

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