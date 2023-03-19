В Мариуполе заметили конвой "гуманитарной миссии" с флагами Армении и Дагестана

"В сторону Ильича зафиксирована колонна из четырех тентованных грузовиков с флагами Армении, Дагестана с надписью "Гуманитарная миссия", - заявил Андрющенко.

По его словам, автомобиль ехал в сопровождении конвоя легковых машин с проблесковыми маяками и флагами "народного фронта" - политико-террористической организации боевиков ДНР.

Напомним, ранее российские пропагандисты заявляли о якобы о визите Путина в Мариуполь.

В свою очередь СМИ выяснили имена людей, встречавших диктатора.

У Резникова высмеяли ночной визит Путина в Мариуполь, заметив, что этот поступок подобает ворам.

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