У Маріуполі помітили активний рух російської військової техніки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка .

"Через центр міста на виїзд на Мангуш – танки на тягачах та жива сила вантажівками. Всі з позначкою V. Від сьогодні рух техніки окупантів супроводжується встановленням мобільних блокпостів та оперативних заходів із "зачистки" – вибіркової перевірки документів і телефонів. Близько 8:30 ранку з села Юр’ївка йшли шість КамАЗів з мобілізованими на полігон біля хутору Бабах-Тарама. На полігон прибуло два гвинтокрили з військовим керівництвом для показухи перевірки", – написав Андрющенко.

За словами Андрющенка, це відбувається через заборону руху вантажівок через Кримський міст.

Ранніше повідомлялось, що росіяни починають проводити мобілізацію у тимчасово окупованому Маріуполі та у найближчих населених пунктах. Вони планують мобілізувати до 10 тисяч чоловіків.

Нагадаємо, що вартість збитків, які росіяни завдали Маріуполю, становить до 14,5 мільярда доларів.

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