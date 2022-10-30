В Мариуполе заметили активное движение российской военной техники

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко .

"Через центр города на выезд на Мангуш – танки на тягачах и живая сила в грузовиках. Все с пометкой V. С сегодняшнего дня движение техники оккупантов сопровождается установкой мобильных блокпостов и оперативных мероприятий по "зачистке" – выборочной проверки документов и телефонов. Около 8:30 утра из села Юрьевка шли шесть КамАЗов с мобилизованными на полигон возле хутора Бабах-Тарама. На полигон прибыло два вертолета с военным руководством для показухи проверки", - написал Андрющенко.

По словам Андрющенко, это происходит из-за запрета движения грузовиков через Крымский мост.

Ранее сообщалось, что россияне начинают проводить мобилизацию во временно оккупированном Мариуполе и в ближайших населенных пунктах. Они планируют мобилизовать до 10 тысяч человек.

Напомним, что стоимость ущерба, который россияне нанесли Мариуполю, составляет до 14,5 миллиарда долларов.

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