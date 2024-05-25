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В Маріуполі побільшало мобільних заправок росіян, партизани готують диверсії

Фото: окупанти ховають запаси пального в окупованому Маріуполі (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

Українські партизани зафіксували збільшення чисельності бензовозів на вулицях тимчасово окупованого Маріуполя, що пов'язане з масовими ударами по нафтопереробних заводах у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Агенти руху у співпраці з "Маріуполь.Опір" фіксують збільшення активності бензовозів на вулицях Маріуполя. Найімовірніше через удари по НПЗ, росіяни намагаються зробити наголос на мобільних пунктах заправки та максимально розосереджують їх для безпеки.

"Агенти своєю чергою визначають місцезнаходження цих заправних станцій та оперативно передають інформацію відповідним службам", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в окупованому Маріуполі

Жителі Маріуполя вигадали новий спосіб донесення своєї проукраїнської позиції - люди залишають українські книжки в людних місцях.

Раніше стало відомо, що загарбники формують реєстр жителів Маріуполя, яким буде заборонено перебувати на території міста.

Крім того, загарбники ховають техніку в Маріуполі через удари американськими балістичними ракетами ATACMS.

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Маріуполь