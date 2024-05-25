В Мариуполе возросло число мобильных заправок россиян, партизаны готовят диверсии

Украинские партизаны зафиксировали увеличение численности бензовозов на улицах временно оккупированного Мариуполя, что связано с массовыми ударами по нефтеперерабатывающим заводам в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Агенты движения в сотрудничестве с "Маріуполь.Опір" фиксируют увеличение активности бензовозов на улицах Мариуполя. Вероятнее всего из-за ударов по НПЗ, россияне пытаются сделать упор на мобильных пунктах заправки и максимально рассредотачивают их для безопасности.
"Агенты в свою очередь определяют местонахождение этих заправочных станций и оперативно передают информацию соответствующим службам", - говорится в сообщении.
Жители Мариуполя придумали новый способ донесения своей проукраинской позиции - люди оставляют украинские книги в людных местах.
Ранее стало известно, что захватчики формируют реестр жителей Мариуполя, которым будет запрещено находиться на территории города.
Кроме того, захватчики прячут технику в Мариуполе из-за ударов американскими баллистическими ракетами ATACMS.
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