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У Маріуполі партизани знеструмили базу армії РФ (фото)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Маріуполі (Донецька область) місцеві партизани знешкодили трансформатори, які забезпечували електрикою базу росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

"В Маріуполі спротив знешкодив трансформаторні установки в районі між житловим мікрорайоном № 23 та селом Старий Крим", - йдеться у повідомленні.

Андрющенко уточнив, що вони забезпечували базу окупантів електрикою.

Також він показав, що цей процес супроводжувався яскравими спецефектами у вигляди чорного диму та як наслідок, підвищеним рівнем тривожності. 

Фото: Наслідки знешкодження (t.me/andriyshTime)

Ситуація у Маріуполі

Раніше у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували активне переміщення російських військових у бік Бердянська та Розівки Запорізької області. Втім, воно сповільнилося після того, як 14 серпня в селі Юр'ївка в Маріупольському районі пролунав вибух.

Водночас останнім часом загарбники продовжують посилювати і лінію оборони у Нікольсько-Мангушському районі, біля Маріуполя. Зокрема, як раніше повідомляв Андрющенко, окупанти перевозять через Маріуполь "зуби дракона" для того, щоб укріпити лінію оборони. Однак їх метою є не "захист" Маріуполя від контрнаступу ЗСУ, а захист коридору який по суходолу йде до Криму

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