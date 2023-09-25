У Маріуполі партизани знеструмили базу армії РФ (фото)

"В Маріуполі спротив знешкодив трансформаторні установки в районі між житловим мікрорайоном № 23 та селом Старий Крим", - йдеться у повідомленні.

Андрющенко уточнив, що вони забезпечували базу окупантів електрикою.

Також він показав, що цей процес супроводжувався яскравими спецефектами у вигляди чорного диму та як наслідок, підвищеним рівнем тривожності.

Фото: Наслідки знешкодження (t.me/andriyshTime)

Ситуація у Маріуполі

Раніше у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували активне переміщення російських військових у бік Бердянська та Розівки Запорізької області. Втім, воно сповільнилося після того, як 14 серпня в селі Юр'ївка в Маріупольському районі пролунав вибух.

Водночас останнім часом загарбники продовжують посилювати і лінію оборони у Нікольсько-Мангушському районі, біля Маріуполя. Зокрема, як раніше повідомляв Андрющенко, окупанти перевозять через Маріуполь "зуби дракона" для того, щоб укріпити лінію оборони. Однак їх метою є не "захист" Маріуполя від контрнаступу ЗСУ, а захист коридору який по суходолу йде до Криму