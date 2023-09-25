В Мариуполе партизаны обесточили базу армии РФ (фото)

"В Мариуполе сопротивление обезвредило трансформаторные установки в районе между жилым микрорайоном № 23 и селом Старый Крым", - говорится в сообщении.

Андрющенко уточнил, что они обеспечивали базу оккупантов электричеством.

Также он показал, что этот процесс сопровождался яркими спецэффектами в виде черного дыма и как следствие, повышенным уровнем тревожности.

Фото: Последствия обезвреживания (t.me/andriyshTime)

Ситуация в Мариуполе

Ранее во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали активное перемещение российских военных в сторону Бердянска и Розовки Запорожской области. Впрочем, оно замедлилось после того, как 14 августа в селе Юрьевка в Мариупольском районе раздался взрыв.

В то же время, в последнее время захватчики продолжают усиливать и линию обороны в Никольско-Мангушском районе, возле Мариуполя. В частности, как ранее сообщал Андрющенко, оккупанты перевозят через Мариуполь "зубы дракона" для того, чтобы укрепить линию обороны. Однако их целью является не "защита" Мариуполя от контрнаступления ВСУ, а защита коридора, который по суше идет в Крым.