В Мариуполе партизаны обесточили базу армии РФ (фото)

В оккупированном Мариуполе (Донецкая область) местные партизаны обезвредили трансформаторы, которые обеспечивали электричеством базу россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.
"В Мариуполе сопротивление обезвредило трансформаторные установки в районе между жилым микрорайоном № 23 и селом Старый Крым", - говорится в сообщении.
Андрющенко уточнил, что они обеспечивали базу оккупантов электричеством.
Также он показал, что этот процесс сопровождался яркими спецэффектами в виде черного дыма и как следствие, повышенным уровнем тревожности.
Ситуация в Мариуполе
Ранее во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали активное перемещение российских военных в сторону Бердянска и Розовки Запорожской области. Впрочем, оно замедлилось после того, как 14 августа в селе Юрьевка в Мариупольском районе раздался взрыв.
В то же время, в последнее время захватчики продолжают усиливать и линию обороны в Никольско-Мангушском районе, возле Мариуполя. В частности, как ранее сообщал Андрющенко, оккупанты перевозят через Мариуполь "зубы дракона" для того, чтобы укрепить линию обороны. Однако их целью является не "защита" Мариуполя от контрнаступления ВСУ, а защита коридора, который по суше идет в Крым.
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