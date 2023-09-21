Росіяни неподалік Маріуполя завозять "зуби дракону" та посилюють лінію оборони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його даними, окупанти перевозять через Маріуполь "зуби дракона" для того, щоб укріпити лінію оборони. Однак їх метою є не захист Маріуполю від контрнаступу, а захист коридору який по суходолу йде до Криму.

Окрім цього місцеві повідомляють про автомобільні корки у самому Маріуполі. Там їздять БТРи на тралах.

"Логістика з Росії до Криму залишається пеклом для росіян саме по Маріуполю", - написав Андрющенко.

Фото: Маріуполь (t.me/andriyshTime)

Росіяни перекидають техніку на Запорізький напрямок

Нагадаємо, нещодавно радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що російські військові перекидають радянські танки Т-72 через центр Маріуполя у сторону Мангуша і далі в напрямку Бердянська.

Він також додав, що окупанти продовжують переміщували невелику кількість військових та легкої техніки через Маріуполь у сторону Новоазовська та далі на північ в напрям Волновахи.

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