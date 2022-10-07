В Маріуполі партизани підпалили місце розквартирування російських офіцерів

Українські партизани підпалили місце розквартирування російських офіцерів у Маруіполі у п'ятницю, 7 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Варто зазначити, що сьогодні президент РФ Володимир Путін святкує свій 70-річний ювілей.

"Група Маріупольського Спротиву "Ї" повідомила про успішний підпал місця розквартирування російських офіцерів в Маріуполі. Гарне привітання до дня народження найогиднішого диктатору 21 сторіччя", - написав він.

Нагадаємо, що 1 жовтня російські енергетики підірвались на вибухівці у Маріуполі. Один з них загинув, інший знаходиться у важкому стані.

Окрім того, у вересня партизани підірвали патруль російських загарбників у Маруполі.

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