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У Маріуполі партизани підірвали автомобіль з ФСБшником, - "Спротив"

Фото: у Маріуполі партизани підірвали автомобіль з ФСБшником (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 28 лютого в Приморському районі Маріуполя було підірвано автомобіль з працівником Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Маріуполь. Спротив".

Зазначається, що операція була реалізована членами Маріупольського "Спротиву". 

Наразі ФСБшник перебуває в реанімації.  

Після підриву в місті збільшилася кількість оперативних груп ФСБ. Зокрема російські терористи масово проводять затримання й намагаються вистежити українське підпілля. 

Наразі інші деталі операції невідомі. 

Партизанський рух у Криму 

Під час російської окупації Криму український партизанський рух продовжує діяти, здійснюючи диверсії, збір розвідданих і інформаційну боротьбу. Найактивнішими є групи, пов’язані з українським підпіллям, зокрема "АТЕШ", які передають дані про переміщення російських військ та об’єкти для ударів.

Партизани регулярно атакують окупаційну інфраструктуру, підривають залізниці, склади боєприпасів і техніку ворога.  

Нещодавно один із партизанів  успішно вивів із ладу комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) загарбників.  

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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