У Маріуполі партизани підірвали автомобіль з ФСБшником, - "Спротив"

Зазначається, що операція була реалізована членами Маріупольського "Спротиву".

Наразі ФСБшник перебуває в реанімації.

Після підриву в місті збільшилася кількість оперативних груп ФСБ. Зокрема російські терористи масово проводять затримання й намагаються вистежити українське підпілля.

Наразі інші деталі операції невідомі.

Партизанський рух у Криму

Під час російської окупації Криму український партизанський рух продовжує діяти, здійснюючи диверсії, збір розвідданих і інформаційну боротьбу. Найактивнішими є групи, пов’язані з українським підпіллям, зокрема "АТЕШ", які передають дані про переміщення російських військ та об’єкти для ударів.

Партизани регулярно атакують окупаційну інфраструктуру, підривають залізниці, склади боєприпасів і техніку ворога.

Нещодавно один із партизанів успішно вивів із ладу комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) загарбників.