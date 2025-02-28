В Мариуполе партизаны взорвали автомобиль с ФСБшником, - "Спротив"

В ночь на 28 февраля в Приморском районе Мариуполя был взорван автомобиль с работником Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Маріуполь. Спротив".
Отмечается, что операция была реализована членами Мариупольского "Спротив".
Сейчас ФСБшник находится в реанимации.
После подрыва в городе увеличилось количество оперативных групп ФСБ. В частности российские террористы массово проводят задержания и пытаются выследить украинское подполье.
Сейчас другие детали операции неизвестны.
Во время российской оккупации Крыма украинское партизанское движение продолжает действовать, осуществляя диверсии, сбор разведданных и информационную борьбу. Наиболее активными являются группы, связанные с украинским подпольем, в частности "АТЕШ", которые передают данные о перемещении российских войск и объектах для ударов.
Партизаны регулярно атакуют оккупационную инфраструктуру, взрывают железные дороги, склады боеприпасов и технику врага.
Недавно один из партизан успешно вывел из строя комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) захватчиков.
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