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У Маріуполі окупанти змушують школярів писати листи подяки

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Україна, Вівторок 02 травня 2023 16:12
У Маріуполі окупанти змушують школярів писати листи подяки Фото: у Маріуполі окупанти змушують школярів писати листи подяки (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У тимчасово окупованому Маріуполі школярів змушують написати листи вдячності російським військовим. У шаблоні вказано, що кожен учень має подякувати за "спеціальну військову операцію".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міської ради Маріуполя.

"Вчителі надали шаблон, згідно з яким кожен учень має подякувати за "спеціальну військову операцію". І це мають писати діти, чимало з яких втратили близьких, рідних чи друзів саме від російських обстрілів. Неймовірний цинізм окупантів", - сказано в повідомленні.

Окрім цього у Маріуполі окупанти ввели новий перелік обов'язкових книг для вивчення в закладах середньої освіти.

"Маріупольські учні мають тепер читати "Молоду гвардію" Олександра Фадєєва, "Брестську фортецю" Сергія Смірнова та "Як закалялась сталь" Миколи Островського", - зазначили у міській раді.

Нагадаємо, що викладачі окупованих маріупольських "університетів" отримали сповіщення, про те що вони мають сповістити студентів про необхідність стати на військовий облік.

Раніше ми писали про те, що Росія готується мобілізувати 400 тисяч людей, так званих добровольців.

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