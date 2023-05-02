У Маріуполі окупанти змушують школярів писати листи подяки

У тимчасово окупованому Маріуполі школярів змушують написати листи вдячності російським військовим. У шаблоні вказано, що кожен учень має подякувати за "спеціальну військову операцію".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міської ради Маріуполя.

"Вчителі надали шаблон, згідно з яким кожен учень має подякувати за "спеціальну військову операцію". І це мають писати діти, чимало з яких втратили близьких, рідних чи друзів саме від російських обстрілів. Неймовірний цинізм окупантів", - сказано в повідомленні.

Окрім цього у Маріуполі окупанти ввели новий перелік обов'язкових книг для вивчення в закладах середньої освіти.

"Маріупольські учні мають тепер читати "Молоду гвардію" Олександра Фадєєва, "Брестську фортецю" Сергія Смірнова та "Як закалялась сталь" Миколи Островського", - зазначили у міській раді.