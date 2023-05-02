В Мариуполе оккупанты заставляют школьников писать благодарственные письма

Во временно оккупированном Мариуполе школьников заставляют написать благодарственные письма российским военным. В шаблоне указано, что каждый ученик должен поблагодарить "специальную военную операцию".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского совета Мариуполя.

"Учителя предоставили шаблон, согласно которому каждый ученик должен поблагодарить за "специальную военную операцию". И это должны писать дети, многие из которых потеряли близких, родных или друзей именно от российских обстрелов. Невероятный цинизм окупантов", - сказано в сообщении.

Кроме того, в Мариуполе оккупанты ввели новый перечень обязательных книг для изучения в заведениях среднего образования.

"Мариупольские ученики теперь должны читать "Молодую гвардию" Александра Фадеева, "Брестскую крепость" Сергея Смирнова и "Как закалялась сталь" Николая Островского", - отметили в городском совете.