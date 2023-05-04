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У Маріуполі окупанти зазнали поранень під час розмінування "Азовсталі", - радник мера

Ілюстративне фото: у Маріуполі окупанти зазнали поранень під час розмінування "Азовсталі" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Маріуполі на "Азовсталі" вибухнули міни. Внаслідок інциденту четверо ворожих саперів поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

"Азовсталь". Розмінування. Чотири російсько-донецькі сапери у лікарні", - написав Андрющенко.

За його словами, двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, вранці Андрющенко писав, що у Маріуполі пролунав гучний вибух.

Також ми писали, що у Маріуполі сьогодні активізувалася російська авіація.

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АзовстальМаріупольВійна Росії проти України