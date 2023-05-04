В Мариуполе оккупанты получили ранения во время разминирования "Азовстали", - советник мэра

Во временно оккупированном Мариуполе на "Азовстали" взорвались мины. В результате инцидента четверо вражеских саперов ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
"Азовсталь". Разминирование. Четыре российско-донецких сапера в больнице", - написал Андрющенко.
По его словам, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, сегодня, 4 мая, утром Андрющенко писал, что в Мариуполе раздался громкий взрыв.
Также мы писали, что в Мариуполе сегодня активизировалась российская авиация.
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