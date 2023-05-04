У Маріуполі знову активізувалася російська авіація

Над Маріуполем 4 травня знову активізувалася авіація окупантів. Ворожі літаки прямували у бік Бердянська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

На опублікованих кадрах у небі над окупованим містом помітні білі смуги від авіації.

За даними радника мера, російські літаки "заходять" з напрямку Єйська та Приморсько-Ахтарська і прямують вздовж берегу Азовського моря у бік окупованого Бердянська Запорізької області.

Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, в окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух.

У ГУР Міноборони повідомили, що російські окупанти готуються до кругової оборони Маріуполя.

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