У Маріуполі знову активізувалася російська авіація
Фото: у Маріуполі знову помітили російську авіацію (Getty Images)
Над Маріуполем 4 травня знову активізувалася авіація окупантів. Ворожі літаки прямували у бік Бердянська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.
На опублікованих кадрах у небі над окупованим містом помітні білі смуги від авіації.
За даними радника мера, російські літаки "заходять" з напрямку Єйська та Приморсько-Ахтарська і прямують вздовж берегу Азовського моря у бік окупованого Бердянська Запорізької області.
Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, в окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух.
У ГУР Міноборони повідомили, що російські окупанти готуються до кругової оборони Маріуполя.
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