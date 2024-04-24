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В Маріуполі окупанти запустили тестовий потяг з порту до міста (відео)

Фото: в Маріуполі окупанти запустили тестовий потяг з порту до міста (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська запустили тестовий потяг у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. Маршрут з'єднує місцевий порт із містом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Вчора з території Маріупольського порту - черговий тестовий потяг до Маріуполь-Сортировочна. Поки - "порожняк". Але наміри зрозумілі", - розповів він.

Крім цього, за даними радника мера, будівництво залізничного мосту біля Гранітного майже закінчено.

"Задля вирішення проблеми з пошкодженим агрегатом для щебня в Гранітном, щебень поставляють з Розівки Запорізької області. Плюс логістичне плече нівелюється потенційною паузою будівництва. За оцінкою, можливе закінчення - середина або друга половина травня", - додав Андрющенко.

Вибухи у Маріуполі

У районі тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області з ранку, 24 квітня пролунали потужні вибухи. Місцеві нарахували понад 10.

Причому, вони були настільки гучними, що їх гуркіт було чутно і в Бердянську. Як пишуть місцеві Telegram-канали, о 1:20 бердянці повідомляли, що чули гучні вибухи за межами міста. Усього було чути більше п'яти гучних вибухів. Особливо голосно було у селах Осипенко, Новопетрівка, Червоне поле.

Як припустив Андрющенко, не виключені пуски з кораблів в Азовському морі, що може пояснити широке поширення звуку. Додамо, що за даними на 24 квітня, в Азовське море РФ вивела один корабель.

Нагадаємо, 22 квітня, у лівобережних районах Маріуполя спалахнула масштабна пожежа. Перед цим у місті було зафіксовано "приліт" по казармах загарбників.

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