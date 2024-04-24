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В Мариуполе оккупанты запустили тестовый поезд из порта в город (видео)

Фото: в Мариуполе оккупанты запустили тестовый поезд из порта в город (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска запустили тестовый поезд во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. Маршрут соединяет местный порт с городом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Вчера с территории Мариупольского порта - очередной тестовый поезд в Мариуполь-Сортировочная. Пока - "порожняк". Но намерения понятны", - рассказал он.

Кроме этого, по данным советника мэра, строительство железнодорожного моста возле Гранитного почти закончено.

"Для решения проблемы с поврежденным агрегатом для щебня в Гранитном, щебень поставляют из Розовки Запорожской области. Плюс логистическое плечо нивелируется потенциальной паузой строительства. По оценке, возможное окончание - середина или вторая половина мая", - добавил Андрющенко.

Взрывы в Мариуполе

В районе временно оккупированного Мариуполя Донецкой области с утра, 24 апреля прогремели мощные взрывы. Местные насчитали больше 10.

Причем, они были настолько громкими, что их раскаты были слышны и в Бердянске. Как пишут местные Telegram-каналы, в 1:20 бердянцы сообщали, что слышали громкие взрывы за пределами города. Всего было слышно больше пяти громких взрывов. Особенно громко было в селах Осипенко, Новопетровка, Красное поле.

Как предположил Андрющенко, не исключены пуски с кораблей в Азовском море, что может объяснить столь широкое распространение звука. Добавим, что по данным на 24 апреля в Азовское море РФ вывела один корабль.

Напомним, 22 апреля, в левобережных районах Мариуполя вспыхнул масштабный пожар. Перед этим в городе был зафиксирован "прилет" по казармам захватчиков.

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