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У Маріуполі окупанти проводять масовий перекид техніки: напрямки

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Маріуполь, Середа 17 травня 2023 08:42
У Маріуполі окупанти проводять масовий перекид техніки: напрямки Фото: в Маріуполі окупанти проводять масовий перекид техніки (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окупованому Маріуполі фіксують масовий перекид ворожої військової техніки. Вона рухається у бік Бердянську, Пологів та Волновахи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Вдень окрім напряму Бердянськ/Пологи зафіксовано переміщення в напрям Волновахи на північ Маріупольського району вантажівок з живою силою та БТРів", - написав Андрющенко.

За його словами, також росіяни поновили тактику нічних пересувань.

"В період з другої до третьої ночі з Новоазовська в бік Бердянська через Азовстальську набережну зафіксовано звук проходження військової техніки", - додає Андрющенко.

Нагадаємо, як раніше стало відомо, окупаційні війська почали активно перекидати важку техніку через Маріуполь. Її перевозять у напрямку Запорізької області.

Як повідомлялося, окупаційні війська активізували переміщення бойової техніки під Маріуполем. Прибула додаткова кількість мобілізованих.

Також зафіксовано, що росіяни у Маріуполі перевозили комплекси з ракетами С-300 в бік Запоріжжя.

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Маріуполь Запорожская область Війська РФ
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