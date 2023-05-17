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В Мариуполе оккупанты проводят массовый переброс техники: направления

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Мариуполь, Среда 17 мая 2023 08:42
В Мариуполе оккупанты проводят массовый переброс техники: направления Фото: в Мариуполе оккупанты проводят массовый переброс техники (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Мариуполе фиксируют массовый переброс вражеской военной техники. Она двигается в сторону Бердянска, Пологов и Волновахи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Днем кроме направления Бердянск/Пологи зафиксировано перемещение в направление Волновахи на север Мариупольского района грузовиков с живой силой и БТРов", - написал Андрющенко.

По его словам, также россияне возобновили тактику ночных передвижений.

"В период со 2 до 3 ночи из Новоазовска в сторону Бердянска через Азовстальскую набережную зафиксирован звук прохождения военной техники", - добавляет Андрющенко.

Напомним, как ранее стало известно, оккупационные войска начали активно опрокидывать тяжелую технику через Мариуполь. Ее перевозят в направлении Запорожской области.

Как сообщалось, оккупационные войска активизировали перемещение боевой техники под Мариуполем. Прибыло дополнительное количество мобилизованных.

Также зафиксировано, что россияне в Мариуполе перевозили комплексы ракетами С-300 в сторону Запорожья.

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Мариуполь Запорожская область Войска РФ
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