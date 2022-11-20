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У Маріуполі окупанти продають населенню вікна, демонтовані в сусідніх будинках

Фото: у Маріуполі окупанти продають населенню вікна, демонтовані в сусідніх будинках (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські загарбники демонтують вцілілі вікна у зруйнованих будинках, а потім продають їх місцевому населенню окупованого Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріупольський бізнес при Росії від росіян у всій красі. Цивільні окупанти демонтують навіть вцілілі вікна. Змінюють на нові. А куди потім те, що демонтовано? Правильно - можна продати. Тому цивільні окупанти разом з окремими маріупольськими "дочекунами" продають масово вживані склопакети", - написав Андрющенко.

Він підкреслив, що попит величезний, тому що більшість змушена змінювати вікна самостійно.

"А для "бізнесменів на горі" - подвійний заробіток. Не новина. Не диво. Цілком логічно з огляду на сутність росіян та їх посіпак", - додав радник мера.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в тимчасово окупованому Маріуполі зростає невдоволення "владою". Росія готує "зачистки" серед цивільних.

Також раніше ми писали, що в тимчасово окупованому Маріуполі відсутнє опалення та вікна у школах, дитсадках та медзакладах.

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