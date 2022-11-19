В окупованому Маріуполі школи та лікарні досі без опалення та вікон

У тимчасово окупованому Маріуполі відсутнє опалення у школах, дитсадках та медзакладах. До початку холодів російські загарбники навіть не встановили обіцяні вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Маріупольської міської ради.

"В окупованому Маріуполі відсутнє опалення. Про це пишуть самі маріупольці. За їх словами, у найменш постраждалих школах та дитсадках продовжується навчання, але опалення немає. Навіть обіцяні вікна не встановили до початку холодів. Діти замерзають", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подібна ситуація спостерігається й у медзакаладах. "Лікарня на 17 мікрорайоні не опалюється, хворі у шубах мерзнуть!", - пишуть місцеві.

Повідомляється, що при цьому колабораційна влада поставила пересувні котельні, коли у жителів будинків немає батарей та вікон. "Проспект Ілліча, 144 без вікон та батарей, але котельня стоїть", - обурюються маріупольці.

"Окупанти все роблять для пропагандистської картинки, а справжні проблеми жителів вони не вирішують, бо на долю маріупольців їм начхати. Замерзнуть, так замерзнуть", - додали у міськраді.