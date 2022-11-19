В окупованому Маріуполі школи та лікарні досі без опалення та вікон
У тимчасово окупованому Маріуполі відсутнє опалення у школах, дитсадках та медзакладах. До початку холодів російські загарбники навіть не встановили обіцяні вікна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Маріупольської міської ради.
"В окупованому Маріуполі відсутнє опалення. Про це пишуть самі маріупольці. За їх словами, у найменш постраждалих школах та дитсадках продовжується навчання, але опалення немає. Навіть обіцяні вікна не встановили до початку холодів. Діти замерзають", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що подібна ситуація спостерігається й у медзакаладах. "Лікарня на 17 мікрорайоні не опалюється, хворі у шубах мерзнуть!", - пишуть місцеві.
Повідомляється, що при цьому колабораційна влада поставила пересувні котельні, коли у жителів будинків немає батарей та вікон. "Проспект Ілліча, 144 без вікон та батарей, але котельня стоїть", - обурюються маріупольці.
"Окупанти все роблять для пропагандистської картинки, а справжні проблеми жителів вони не вирішують, бо на долю маріупольців їм начхати. Замерзнуть, так замерзнуть", - додали у міськраді.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти мають намір повністю знести в Маріуполі майже всю стару частину Лівобережного району біля зруйнованого заводу "Азовсталь".
Також раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Маріуполі смертність, порівняно з довоєнними показниками, зросла у чотири-п’ять разів.
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