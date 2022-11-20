В Мариуполе оккупанты продают населению окна, демонтированные в соседних домах

Российские захватчики демонтируют уцелевшие окна в разрушенных домах, а затем продают их местному населению оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариупольский бизнес при России от россиян во всей красе. Гражданские оккупанты демонтируют даже уцелевшие окна. Меняют на новые. А куда потом то, что демонтировано? Правильно - можно продать. Поэтому гражданские оккупанты вместе с отдельными мариупольскими "ждунами" продают массово подержанные стеклопакеты, - написал Андрющенко.

Он подчеркнул, что спрос огромен, потому что большинство вынуждено менять окна самостоятельно.

"А для "бизнесменов на верху" - двойной заработок. Не новость. Не удивительно. Вполне логично учитывая сущность россиян и их пособников", - добавил советник мэра.