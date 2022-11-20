В Маріуполі росіяни готують "зачистки" серед незадоволених містян, - міськрада

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

За словами Андрющенка, усе почалось з колективної скарги однієї з жительок міста, після чого її звернення набрало великого резонансу. Виявилось, що гауляйтери Донецької області прописали офіційні рішення щодо надання нового житла цивільним в якості компенсації так, що отримати його маріупольцям неможливо. Внаслідок цього містяни поставили вірне запитання: "Для кого будуються нові будинки?".

Ватажок терористів Денис Пушилін провів нараду з "силовим блоком", під час якої наказав придушити невдоволення серед цивільних.

"Тому, вже зараз "МГБ" займається пошуком авторів та підписантів, аби через підвал та тортури пояснити, що не можна ставити такі запитання та скаржитись. Лише казати "дякую" та кланятись до землі", - пише Андрющенко.

Радник міського голови додав, що сьогодні в Маріуполі нараховується близько 30 тисяч громадян Росії, а вже весною очікується збільшення чоловічого населення та переїзд їх родин до міста.

"Тобто вже на кінець 2023 року загальна кількість заселених росіян може становити близько 100 тисяч нелюдів. Без військових. Це найкраща відповідь на питання, кому будують нові будинки й чому маріупольці, виселені зі знесених будинків залишаються без надії на житло", - додає Андрющенко.