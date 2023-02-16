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В Мариуполе оккупанты начали мобилизовать бездомных, - Генштаб

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Мариуполь, Четверг 16 февраля 2023 18:30
В Мариуполе оккупанты начали мобилизовать бездомных, - Генштаб Фото: в Мариуполе оккупанты начали мобилизовать бездомных (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские захватчики мобилизуют бездомных, а также алко- и наркозависимых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Во временно занятом врагом Мариуполе российские захватчики проводят мероприятия по "мобилизации" отдельных представителей общества. Отныне бездомных, а также лиц с алкогольной или наркотической зависимостью забирают в вражеское войско", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во временно оккупированном Мариуполе россияне отправляют на фронт горожан. Теперь начали мобилизовать коммунальщиков.

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