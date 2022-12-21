Фото: в Маріуполі в обід пролунав потужний вибух: в міськраді розповіли подробиці (Getty Images)

В Маріуполі в обід пролунав вибух, який було чутно в декількох районах міста. Після цього ж в бік Бердянська вилетіли декілька гвинтокрилів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За словами Андрющенка, вибух стався о 14:00 з епіцентром в районі вулиці Купріна. "Одразу після вибуху над містом з’явились гвинтокрили, що рушали в бік Бердянська на великій висоті. Дехто з них випускали теплові пастки", - відзначив радник мера Маріуполя.