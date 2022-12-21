В Мариуполе в обед раздался мощный взрыв: в горсовете рассказали подробности
В Мариуполе в обед раздался взрыв, слышный в нескольких районах города. После этого же в сторону Бердянска вылетели несколько вертолётов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
По словам Андрющенко, взрыв произошел в 14:00 с эпицентром в районе улицы Куприна.
"Сразу после взрыва над городом появились вертолеты, двигавшиеся в сторону Бердянска на большой высоте. Некоторые из них выпускали тепловые ловушки", - отметил советник мэра Мариуполя.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Андрющенко, оккупанты продолжают увеличивать количество военного контингента возле Мариуполя.
Также недавно в город привезли бетонные укрепления. Россияне пытаются превратить город в тыловую военную базу.
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