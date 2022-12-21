В Мариуполе в обед раздался мощный взрыв: в горсовете рассказали подробности

Фото: в Мариуполе в обед прогремел мощный взрыв: в горсовете рассказали подробности (Getty Images)

В Мариуполе в обед раздался взрыв, слышный в нескольких районах города. После этого же в сторону Бердянска вылетели несколько вертолётов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, взрыв произошел в 14:00 с эпицентром в районе улицы Куприна. "Сразу после взрыва над городом появились вертолеты, двигавшиеся в сторону Бердянска на большой высоте. Некоторые из них выпускали тепловые ловушки", - отметил советник мэра Мариуполя.