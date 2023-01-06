У Маріуполі неподалік російських новобудов пролунав вибух

Гучний вибух було чути у п'ятницю, 6 січня, в тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міського голови міста Маріуполь Петра Андрющенка.
За його словами, вибух було чути в районі вулиці Карпинського. Нещодавно там почали будівництво росіяни.
"В Маріуполі в районі вул. Карпинського (новобудови росіян та Метро) пролунав гучний вибух. Піддробиці встановлюються", - написав Андрющенко.
Він підкреслив, що інформація про вибух є хорошою новиною.
Раніше повідомлялось, що російські військові почали посилювати свою протиповітряну оборону навколо Маріуполя. Вони перекидають туди зенітні ракетні комплекси.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що кілька тижнів тому в Маріуполі пролунав гучний вибух, після якого у бік Бердянська полетіло кілька вертольотів.