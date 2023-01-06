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У Маріуполі неподалік російських новобудов пролунав вибух

Фото: у Маріуполі неподалік російських новобудов пролунав вибух (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Гучний вибух було чути у п'ятницю, 6 січня, в тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міського голови міста Маріуполь Петра Андрющенка.

За його словами, вибух було чути в районі вулиці Карпинського. Нещодавно там почали будівництво росіяни.

"В Маріуполі в районі вул. Карпинського (новобудови росіян та Метро) пролунав гучний вибух. Піддробиці встановлюються", - написав Андрющенко.

Він підкреслив, що інформація про вибух є хорошою новиною.

Раніше повідомлялось, що російські військові почали посилювати свою протиповітряну оборону навколо Маріуполя. Вони перекидають туди зенітні ракетні комплекси.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що кілька тижнів тому в Маріуполі пролунав гучний вибух, після якого у бік Бердянська полетіло кілька вертольотів.

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МаріупольВибух