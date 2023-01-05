Окупанти перекидають системи ППО до Маріуполя: відомі деталі

Російські військові почали посилювати свою протиповітряну оборону навколо Маріуполя. Вони перекидають туди зенітні ракетні комплекси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram .

"Третій день поспіль спостерігається перекидання засобів ППО до Маріуполя з боку Бердянськ/Мангуш. Системи С-300 та "Бук"... (вони рухаються - ред.) через центр міста у бік виїзду на Донецьк", - розповів Андрющенко.

Фото: ЗРК росіян у Маріуполі (t.me/andriyshTime)

За його словами, окупанти посилюють свою ППО на трьох напрямках навколо Маріуполя - з боку Мангуша (на заході від Маріуполя), з боку Нікольське/Волноваха (на півночі), з боку Донецьк/Новоазовськ (на північному сході).

Також радник мера зазначив, що росіяни продовжують і надалі перекидати своїх військових з напрямку Бердянськ - Мелітополь на північ Донецької області.