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Окупанти перекидають системи ППО до Маріуполя: відомі деталі

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Маріуполь, Четвер 05 січня 2023 15:38
Окупанти перекидають системи ППО до Маріуполя: відомі деталі Ілюстративне фото: окупанти перекидають системи ППО до Маріуполя (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Російські військові почали посилювати свою протиповітряну оборону навколо Маріуполя. Вони перекидають туди зенітні ракетні комплекси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

"Третій день поспіль спостерігається перекидання засобів ППО до Маріуполя з боку Бердянськ/Мангуш. Системи С-300 та "Бук"... (вони рухаються - ред.) через центр міста у бік виїзду на Донецьк", - розповів Андрющенко.

Окупанти перекидають системи ППО до Маріуполя: відомі деталіФото: ЗРК росіян у Маріуполі (t.me/andriyshTime)

За його словами, окупанти посилюють свою ППО на трьох напрямках навколо Маріуполя - з боку Мангуша (на заході від Маріуполя), з боку Нікольське/Волноваха (на півночі), з боку Донецьк/Новоазовськ (на північному сході).

Також радник мера зазначив, що росіяни продовжують і надалі перекидати своїх військових з напрямку Бердянськ - Мелітополь на північ Донецької області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що кілька тижнів тому в Маріуполі пролунав гучний вибух, після якого у бік Бердянська полетіло кілька вертольотів.

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