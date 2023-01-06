RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мариуполе недалеко от российских новостроек раздался взрыв

Фото: в Мариуполе недалеко от российских новостроек раздался взрыв (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Громкий взрыв был слышен в пятницу, 6 января, во временно захваченном российскими военными Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы города Мариуполь Петра Андрющенко.

По его словам, взрыв был слышен в районе улицы Карпинского. Недавно там начали строительство россияне.

"В Мариуполе в районе ул. Карпинского (новостройки россиян и Метро) раздался громкий взрыв. Подробности устанавливаются", - написал Андрющенко.

Он подчеркнул, что информация о взрыве является хорошей новостью.

Ранее сообщалось, что российские военные начали усиливать свою противовоздушную оборону вокруг Мариуполя. Они опрокидывают туда зенитные ракетные комплексы.

Напомним, ранее стало известно, что несколько недель назад в Мариуполе раздался громкий взрыв, после которого в сторону Бердянска полетело несколько вертолетов.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВзрыв