В Мариуполе недалеко от российских новостроек раздался взрыв

Громкий взрыв был слышен в пятницу, 6 января, во временно захваченном российскими военными Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы города Мариуполь Петра Андрющенко.

По его словам, взрыв был слышен в районе улицы Карпинского. Недавно там начали строительство россияне.

"В Мариуполе в районе ул. Карпинского (новостройки россиян и Метро) раздался громкий взрыв. Подробности устанавливаются", - написал Андрющенко.

Он подчеркнул, что информация о взрыве является хорошей новостью.