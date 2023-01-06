В Мариуполе недалеко от российских новостроек раздался взрыв

Громкий взрыв был слышен в пятницу, 6 января, во временно захваченном российскими военными Мариуполе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы города Мариуполь Петра Андрющенко.
По его словам, взрыв был слышен в районе улицы Карпинского. Недавно там начали строительство россияне.
"В Мариуполе в районе ул. Карпинского (новостройки россиян и Метро) раздался громкий взрыв. Подробности устанавливаются", - написал Андрющенко.
Он подчеркнул, что информация о взрыве является хорошей новостью.
Ранее сообщалось, что российские военные начали усиливать свою противовоздушную оборону вокруг Мариуполя. Они опрокидывают туда зенитные ракетные комплексы.
Напомним, ранее стало известно, что несколько недель назад в Мариуполе раздался громкий взрыв, после которого в сторону Бердянска полетело несколько вертолетов.