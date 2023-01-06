У Маріуполі неподалік російських новобудов пролунав вибух

Гучний вибух було чути у п'ятницю, 6 січня, в тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міського голови міста Маріуполь Петра Андрющенка.

За його словами, вибух було чути в районі вулиці Карпинського. Нещодавно там почали будівництво росіяни.

"В Маріуполі в районі вул. Карпинського (новобудови росіян та Метро) пролунав гучний вибух. Піддробиці встановлюються", - написав Андрющенко.

Він підкреслив, що інформація про вибух є хорошою новиною.