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В Мариуполе недалеко от российских новостроек раздался взрыв

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Мариуполь, Пятница 06 января 2023 17:14
В Мариуполе недалеко от российских новостроек раздался взрыв Фото: в Мариуполе недалеко от российских новостроек раздался взрыв (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Громкий взрыв был слышен в пятницу, 6 января, во временно захваченном российскими военными Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы города Мариуполь Петра Андрющенко.

По его словам, взрыв был слышен в районе улицы Карпинского. Недавно там начали строительство россияне.

"В Мариуполе в районе ул. Карпинского (новостройки россиян и Метро) раздался громкий взрыв. Подробности устанавливаются", - написал Андрющенко.

Он подчеркнул, что информация о взрыве является хорошей новостью.

Ранее сообщалось, что российские военные начали усиливать свою противовоздушную оборону вокруг Мариуполя. Они опрокидывают туда зенитные ракетные комплексы.

Напомним, ранее стало известно, что несколько недель назад в Мариуполе раздался громкий взрыв, после которого в сторону Бердянска полетело несколько вертолетов.

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Мариуполь Взрыв
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