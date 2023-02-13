UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Маріуполі місцеві висловлюють спротив за допомогою написів на снігу

Фото: в Маріуполі спротив запустив патріотичний флешмоб (t.me/andriyshTime)
Автор: Антон Малиновський

В Маріуполі група спротиву запустила флешмоб, в рамках якого за допомогою написів на снігу нагадує росіянам, що місто залишається українським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Він опублікував знімки флешмобу, які йому прислали маріупольці. Ті залишають написи по всьому місту.

"Елегантна форма боротьби та опору. Обожнюю наших маріупольців. Кращі люди на світі. Маріуполь - це УкраЇна!", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, що у Лівобережному районі в окупованому Маріуполі росіяни нарощують кількість своїх вантажівок з БК. Загарбники намагаються сховатися від ураження ЗСУ.

Додамо, також РБК-Україна повідомляло, що в окупованому Маріуполі посилився рух російських загарбників - надходить військова техніка і жива сила.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь