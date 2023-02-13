В Мариуполе местные выражают сопротивление с помощью надписей на снегу

В Мариуполе группа сопротивления запустила флешмоб, в рамках которого с помощью надписей на снегу напоминают россиянам, что город остается украинским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Он опубликовал снимки флешмоба, которые ему прислали мариупольцы. Те оставляют надписи по всему городу. "Элегантная форма борьбы и сопротивления. Обожаю наших мариупольцев. Лучшие люди в мире. Мариуполь - это Украина!", - написал Андрющенко.