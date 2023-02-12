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У Маріуполі зростає концентрація військових вантажівок окупантів (відео)

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Маріуполь, Неділя 12 лютого 2023 08:45
У Маріуполі зростає концентрація військових вантажівок окупантів (відео) Фото: в Маріуполі зростає концентрація військових вантажівок окупантів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Лівобережному районі в окупованому Маріуполі росіяни нарощують кількість своїх вантажівок з БК. Загарбники намагаються сховатися від ураження ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріуполь. Знову Лівобережний район. Знову тут зростає концентрація військових вантажівок з БК. Схоже основна концентрація схованок планується тут. Дійсно, складніше для ураження. Теоретично. Але, дуже теоретично", - пише Андрющенко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Маріуполі окупанти посилили контроль за виїздом з міста та розташували снайперів поруч.

Додамо, також РБК-Україна повідомляло, що в окупованому Маріуполі посилився рух російських загарбників - надходить військова техніка і жива сила.

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Маріуполь Війна Росії проти України
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