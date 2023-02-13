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В Маріуполі місцеві висловлюють спротив за допомогою написів на снігу

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Маріуполь, Понеділок 13 лютого 2023 03:45
В Маріуполі місцеві висловлюють спротив за допомогою написів на снігу Фото: в Маріуполі спротив запустив патріотичний флешмоб (t.me/andriyshTime)
Автор: Антон Малиновський

В Маріуполі група спротиву запустила флешмоб, в рамках якого за допомогою написів на снігу нагадує росіянам, що місто залишається українським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Він опублікував знімки флешмобу, які йому прислали маріупольці. Ті залишають написи по всьому місту.

"Елегантна форма боротьби та опору. Обожнюю наших маріупольців. Кращі люди на світі. Маріуполь - це УкраЇна!", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, що у Лівобережному районі в окупованому Маріуполі росіяни нарощують кількість своїх вантажівок з БК. Загарбники намагаються сховатися від ураження ЗСУ.

Додамо, також РБК-Україна повідомляло, що в окупованому Маріуполі посилився рух російських загарбників - надходить військова техніка і жива сила.

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