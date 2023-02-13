В Маріуполі місцеві висловлюють спротив за допомогою написів на снігу

В Маріуполі група спротиву запустила флешмоб, в рамках якого за допомогою написів на снігу нагадує росіянам, що місто залишається українським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Він опублікував знімки флешмобу, які йому прислали маріупольці. Ті залишають написи по всьому місту. "Елегантна форма боротьби та опору. Обожнюю наших маріупольців. Кращі люди на світі. Маріуполь - це УкраЇна!", - написав Андрющенко.