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В Мариуполе местные выражают сопротивление с помощью надписей на снегу

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Мариуполь, Понедельник 13 февраля 2023 03:45
В Мариуполе местные выражают сопротивление с помощью надписей на снегу Фото: в Мариуполе сопротивление запустило патриотический флешмоб (t.me/andriyshTime)
Автор: Антон Малиновский

В Мариуполе группа сопротивления запустила флешмоб, в рамках которого с помощью надписей на снегу напоминают россиянам, что город остается украинским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Он опубликовал снимки флешмоба, которые ему прислали мариупольцы. Те оставляют надписи по всему городу.

"Элегантная форма борьбы и сопротивления. Обожаю наших мариупольцев. Лучшие люди в мире. Мариуполь - это Украина!", - написал Андрющенко.

Напомним, что в Левобережном районе в оккупированном Мариуполе россияне наращивают количество своих грузовиков из БК. Захватчики пытаются укрыться от поражения ВСУ.

Добавим, что РБК-Украина сообщало, что в оккупированном Мариуполе усилилось движение российских захватчиков - поступает военная техника и живая сила.

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