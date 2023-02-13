В Мариуполе местные выражают сопротивление с помощью надписей на снегу
В Мариуполе группа сопротивления запустила флешмоб, в рамках которого с помощью надписей на снегу напоминают россиянам, что город остается украинским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
Он опубликовал снимки флешмоба, которые ему прислали мариупольцы. Те оставляют надписи по всему городу.
"Элегантная форма борьбы и сопротивления. Обожаю наших мариупольцев. Лучшие люди в мире. Мариуполь - это Украина!", - написал Андрющенко.
Напомним, что в Левобережном районе в оккупированном Мариуполе россияне наращивают количество своих грузовиков из БК. Захватчики пытаются укрыться от поражения ВСУ.
Добавим, что РБК-Украина сообщало, что в оккупированном Мариуполе усилилось движение российских захватчиков - поступает военная техника и живая сила.
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