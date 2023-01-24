UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Маріуполі ліквідували трьох офіцерів РФ (фото)

Фото: в Маріуполі ліквідували трьох офіцерів РФ (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Бійці маріупольського спротиву показали наслідки від підірваного позашляховика в якому знаходились військові Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

"За підтвердженою інформацією було ліквідовано три офіцери. Слідчий комітет Росії розслідує справу за ознаками - тероризм та екстремізм", - заявив Андрющенко.

За його словами, курівництво Москви факт подібної атаки Спротиву для місцевих жителів пояснив, як “бандитские разборки”.

"Бо назвати черговим розмінуванням кульбіт підірваного позашляховика з росіянами всередині якось не комільфо", - додав радника мера Маріуполя.

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня, поблизу тимчасово окупованого Маріуполя пролунали вибухи. Повідомляється про "прильоти" у районі населеного пункту Старий Крим.

Додамо, раніше в мерії Маріуполя опублікували відео, на якому видно, як зараз виглядає знищене російськими окупантами місто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольокупантиВійна Росії проти України