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Під Маріуполем біля аеропорту пролунав вибух: що відомо

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Маріуполь, Вівторок 24 січня 2023 15:32
Під Маріуполем біля аеропорту пролунав вибух: що відомо Фото: під Маріуполем біля аеропорту пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Біля тимчасово окупованого Маріуполя вдень 24 січня пролунали вибухи. Повідомляється про "прильоти" у районі населеного пункту Старий Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера міста Петра Андрющенка у Telegram.

"Старий Крим. Приблизно о 14:15 два потужні вибухи з ознаками "прильоту" в напрямку аеропорту. Також спалахнула пожежа в котельні, що примикає до будівлі окупаційної адміністрації Старого Криму", - написав він.

Тим часом місцеві Telegram-канали показали фото із місця пожежі.

Нагадаємо, сьогодні вранці у тимчасово окупованому Маріуполі вранці 24 січня пролунав вибух. Після чого над містом активізувалася російська авіація.

Раніше повідомлялося, що ворожі війська в окупованому Маріуполі використовують нову тактику перекидання своєї техніки. Щоб "не засвітитися" на камеру, ворог робить це під час комендантської години.

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