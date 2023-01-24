В Мариуполе ликвидировали троих офицеров РФ (фото)

Бойцы мариупольского сопротивления показали последствия подорванного внедорожника в котором находились военные Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
"По подтвержденной информации было ликвидировано три офицера. Следственный комитет России расследует дело по признакам - терроризм и экстремизм", - заявил Андрющенко.
По его словам, куроводство Москвы факт подобной атаки Сопротивления для местных жителей объяснил, как "бандитские разборки".
"Ибо назвать очередным разминированием кульбит взорванного внедорожника из россиянами внутри как-то не комильфо", - добавил советник мэра Мариуполя.
Напомним, сегодня, 24 января, вблизи временно оккупированного Мариуполя раздались взрывы. Сообщается о "прилетах" в районе населенного пункта Старый Крым.
Ранее в мэрии Мариуполя опубликовали видео, на котором видно, как сейчас выглядит уничтоженный российскими оккупантами город.
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