Радник мера Маріуполя показав, як зараз виглядає знищене росіянами місто (відео)
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, на якому видно, як зараз виглядає знищене російськими окупантами місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Петра Андрющенка.
"Маріуполь. Січень 2023. Лівобережний район. Бульвар Меотиди. Був. Тепер - лише спогади та чорна пляма пустоти на мапі Маріуполя. Росія - це руїна та нищення. Вбивство та крадіжки. Вкрадене життя тисяч", - написав під відео Андрющенко.
Нагадаємо, раніше ми публікували фото довоєнного Маріуполя у новорічно-різдвяних декораціях, на яких ще цілий драмтеатр та історичний центр міста, вразили українців. Автор - Євген Сосновський, який під загрозою смерті вивіз через російські блокпости ці знімки із блокадного міста.
Також раніше ми повідомляли, що росіяни зносять історичні будівлі в окупованому Маріуполі.
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