В Маріуполі колаборант допоміг захопити СІЗО, йому загрожує довічне

Під час окупації Маріуполя колишній працівник "Маріупольського слідчого ізолятора" допоміг ворогу захопити установу. Зраднику загрожує довічне ув'язнення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
"Експрацівник СІЗО пропустив на територію слідчого ізолятора військових країни-агресора, які облаштували поруч бойову позицію. За активну співпрацю з окупантами фігурант обійняв посаду керівника слідчого ізолятору у Маріуполі у системі так званої "государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции "ДНР", - пише пресслужба.
Також зрадник повідомив окупантам про бунт серед утримуваних в СІЗО. Росіяни силою "заспокоїли" бунтівників. Тих, хто погодився співпрацювати з окупаційним режимом - звільнили, доля інших - невідома.
Під час захоплення СІЗО в ньому утримувались 345 людей.
"Підозрюваний обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ повідомила про підозру колаборантці-власниці туристичної фірми, яка допомогла Росії незаконно депортувати до Криму понад 1 тисячу українських дітей.
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