В Мариуполе коллаборант помог захватить СИЗО, ему грозит пожизненное

Во время оккупации Мариуполя бывший работник "Мариупольского следственного изолятора" помог врагу захватить учреждение. Предателю грозит пожизненное заключение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
"Экс-сотрудник СИЗО пропустил на территорию следственного изолятора военных страны-агрессора, которые обустроили рядом боевую позицию. За активное сотрудничество с оккупантами фигурант занял должность руководителя следственного изолятора в Мариуполе в системе так называемой "государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции "ДНР", - пишет пресс-служба.
Также предатель сообщил оккупантам о бунте среди удерживаемых в СИЗО. Россияне силой "успокоили" мятежников. Тех, кто согласился сотрудничать с оккупационным режимом - освободили, судьба других - неизвестна.
Во время захвата СИЗО в нем содержались 345 человек.
"Подозреваемый обвиняется в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ сообщила о подозрении коллаборантке-владелице туристической фирмы, которая помогла России незаконно депортировать в Крым более 1 тысячи украинских детей.
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