У Маріуполі фіксують масові випадки захворювання на холеру, - радник мера

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області фіксують масові випадки захворювання холерою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника маріупольського міського голови Петра Андрющенка.
За його словами, випадки захворювань фіксують серед дітей.
"Тому намагаються оперативно замовчати неоголошеним карантином, але це не спрацює", - заявив радник мера.
Він порадив жителям окупованого міста мити руки, кип'ятити воду і не купатися поки що в морі.
Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.
Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.
Нещодавно українські військові могли вдарити по скупченню техніки ворога біля Маріуполя. Ймовірно, ЗСУ поцілили у ворожий ЗРК С-300 та гусеничну техніку.
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